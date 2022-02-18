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Doğalgaz yardım başvurusu: Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Doğalgaz yardım başvurusu: Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz desteği başvurularının başlamasının ardından detaylar merak ediliyor. Doğalgaz desteği 450-1150 TL arasında değişim gösterecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvurularının başladığını duyurdu. İşte, doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan doğalgaz desteği için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında doğalgaz desteği ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteği başvurularının cuma günü başlayacağını açıkladı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR VE KİMLERE VERİLECEK?

Doğalgaz desteği, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Twitter hesabından doğalgaz yardımı başvurularının abşladığı açıklandı. Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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