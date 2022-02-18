Altını olanlar dikkat! Yükseliş sürüyor ama her an terse dönebilir! İşte günün rakamları...

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,78 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,08 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.