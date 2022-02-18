Altını olanlar dikkat! Yükseliş sürüyor ama her an terse dönebilir! İşte günün rakamları...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,46 puan artarak 2.032,44 puandan kapandı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.894,30 dolardan işlem görüyor. Peki altın, euro ve dolar fiyatları ne? Altın fiyatlarındaki artış sürecek mi? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,91 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, dolar/TL yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,74 değer kazandı.
BIST 100 ENDEKSİ'NDE AZALIŞ
BIST 100 endeksi, en düşük 1.971,11, en yüksek 2.059,05 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,91 azalarak 2.032,44 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 kazanımla 830,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,43 artışla 5.494,00 liraya yükseldi.
ÇEYREK ALTIN
Geçen hafta sonu 1.304,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.342,00 liraya çıktı.
DOLAR KAÇ PARA?
Bu hafta ABD doları yüzde 1,16 değer kazanarak 13,6480 liraya, avro da yüzde 0,74 artarak 15,4950 liraya yükseldi.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,78 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,08 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
YUKARI HAREKET İLK ÇEYREKTEN SONRA TERSE DÖNEBİLİR
Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar/ons seviyelerini test etmesini değerlendiren Citi, Fed'in faiz artırımlarına ve bilançosunu daraltmaya başlamasının altındaki bu yukarı hareketi tersine çevireceğini öngördü.
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