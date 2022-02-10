Son dakika: Aralık ayı işsizlik oranları belli oldu!
Son dakika haberleri... Aralık ayı işsizlik oranları açıkladı. Aralık ayı işsizlik oranı 11,2 olarak açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi iş gücü istatistiklerini yayınladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.
Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %47,0 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %47,0 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti
İşgücü 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,9 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,8, istihdam oranı %34,1 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla %20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla %34,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %43,0 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,4'ü hizmet sektöründe yer aldı
Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 10 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi, hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,8'i tarım, %21,7'si sanayi, %6'sı inşaat, %55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,6 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Aralık 2019-Aralık 2021
İşsizlik oranı %11,3, istihdam oranı %46,0 oldu
İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak %11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak %46,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişi oldu.
İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak %51,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olarak gerçekleşti.
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %18,3 oldu
Aralık ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak %27,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak %18,3 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı
- Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali ve yeni ismi nasıl?
- Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmadan neden ayrıldı?
- Evde bakım maaşı yatan iller 10 Şubat! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?
- Ayşenur Arslan kimdir? Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TMT için ne dedi? Ayşenur Arslan Twitter'da neden gündemde?
- Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu?
- 10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB açıklamaları 10 Şubat okullar tatil mi?
- Seccad Yeşil kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelisi Seccad Yeşil tutuklandı mı?
- Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Alevilere hakaret eden Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı?
- Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? 2022 nafaka yasası çıktı mı? Nafaka kaç yıl verilecek?
- Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? 4 yöntem masada!