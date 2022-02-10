Son dakika: Aralık ayı işsizlik oranları belli oldu!

İşsizlik oranı %11,3, istihdam oranı %46,0 oldu



İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak %11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti.



İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak %46,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak %51,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olarak gerçekleşti.