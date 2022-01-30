Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı?
2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Çalışanlar 2022 yılında ilk zamlı maaşlarına kavuşmak için gün sayıyor. Bu yıl 4.250 TL'ye yükseltilen asgari ücretin hesaplara ne zaman yatacağı ise merak ediliyor. Zamlı maaşların Şubat ayında mı Mart ayında mı yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor.
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı? Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi bu yılki zamlı maaşını ne zaman alacağını merak ediyor. Alınan son zam kararıyla birlikte asgari ücret 4.250 TL tutarına yükseltilmişti. Peki, 2022 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Ocak ayının maaşı Şubat ayı itibariyle yatacağı için ilk ödemeler Şubat ayı itibariyle ödenmeye başlanacak.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.
Başkan Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diye konuştu.
"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ DEDİK"
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise yaptığı açıklamada, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." ifadelerini kullandı.
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- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı?
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