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Hüseyin Aydın kimdir? Fahrettin Poyraz yerine atanan Hüseyin Aydın kim?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Hüseyin Aydın kimdir? Fahrettin Poyraz yerine atanan Hüseyin Aydın kim?

Hüseyin Aydın kimdir? Fahrettin Poyraz yerine atanan Hüseyin Aydın kimdir? Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde görev değişimi yaşandı. Görevden alınan Fahrettin Poyraz'ın yerine Hüseyin Aydın atandı.

Hüseyin Aydın kimdir? Fahrettin Poyraz yerine atanan Hüseyin Aydın kim? Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde görev değişimi yaşandı. Poyraz'ın yerine Genel Müdür olarak Hüseyin Aydın atandı. Peki; Hüseyin Aydın kimdir?

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmekteydi. Aydın, bu görevlerini 2021 yılının Mart ayında Alpaslan Çakar'a devretti.

Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

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