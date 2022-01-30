Hüseyin Aydın kimdir? Fahrettin Poyraz yerine atanan Hüseyin Aydın kim? Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde görev değişimi yaşandı. Poyraz'ın yerine Genel Müdür olarak Hüseyin Aydın atandı. Peki; Hüseyin Aydın kimdir?