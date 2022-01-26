FED faiz kararını açıklayacak! Kritik ay mart! Uzmanlardan flaş tahmin...

POZİTİF BİR SEYİR İZLEDİ

S&P 500 endeksi yüzde 1,50 artışla 4.421,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 kazançla 13.889,8 puana çıktı.

Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha "şahin" bir tutum sergileme ihtimali ile dün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu Amerikan borsasında endeksler, Fed'in faiz kararı öncesi pozitif bir seyir izledi.