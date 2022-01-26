FED faiz kararını açıklayacak! Kritik ay mart! Uzmanlardan flaş tahmin...
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkacak kararları öncesinde New York borsası güne yükselişle başlarken, FED'in açıklayacağı faiz kararına yönelik uzmanlar flaş bir tahminde bulundu. Peki FED'in faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkacak kararları öncesi güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,87 artarak 34.594,66 puana yükseldi.
POZİTİF BİR SEYİR İZLEDİ
S&P 500 endeksi yüzde 1,50 artışla 4.421,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 kazançla 13.889,8 puana çıktı.
Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha "şahin" bir tutum sergileme ihtimali ile dün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu Amerikan borsasında endeksler, Fed'in faiz kararı öncesi pozitif bir seyir izledi.
PİYASALAR KARARI BEKLİYOR
Analistler, Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirtti.
İŞTE VERİLEN MESAJLAR
Yılın ilk toplantısının Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, toplantının karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülme sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini kaydetti.
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