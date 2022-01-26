3600 ek gösterge son durum: 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Kamuda görev alan memurlar için ek göstergeler, hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücrete etki ediyor. Bu kapsamda gözler 3600 ek göstergeye çevrildi. Zamlı maaşlarını hesaplarında gören memurlar şimdi de ek gösterge artışına çevrildi. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevaplar...
Hükümet 3600 ek gösterge ile ilgili harekete geçti. Milyonlarca memur ek göstergenin çıkacağı tarihi araştırıyor. Peş peşe gelen açıklamaların ardından ek gösterge konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile iligli açıklamalarda bulundu.
Teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirterek, "Şubatta açıklayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Mesela, avukatlar, hukukçular, il müdürü... Ona bağlı sağlık şube müdürü... Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. 3600 ek göstergede adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, statüler arası farklılaşmayı koruyan ek göstergeler koyabiliriz" dedi.
Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu 3000 ek göstergeye tabiler.
Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.
3600 EK GÖSTERGE İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.
Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1.304 TL ve 1.477 TL olacak. Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak.
Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak.
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