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Philip Morris'ten Türkiye'ye ‘En İyi İşveren’ sertifikası

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Philip Morris’ten Türkiye’ye ‘En İyi İşveren’ sertifikası

Philip Morris Türkiye, ‘Top Employers Instutite’ tarafından verilen ‘Top Employer’ sertifikasına bu yıl da layık görülerek, üst üste 7’nci kez ‘En İyi İşveren’ olarak tescillendi.

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