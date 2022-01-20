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Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Merkez Bankası MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların merakla beklediği faiz kararı için geri sayım yapılıyor. Hem faiz oranlarını hem de döviz kurlarını etkileyecek faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanır?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Merkez Bankası MB faiz kararı merakla bekleniyor. Döviz kurlarını ve piyasaları etkileyecek faiz kararlarının açıklanmasına sayılı bir süre kaldı. Tahminlere göre faiz kararlarının indirilmesi söz konusu olabilir. İşte, yılın ilk faiz kararı hakkında merak edilenler! Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Saat 14.00'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin etti.

Merkez Bankası Aralık ayı faiz toplantısında "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Merkez Bankası, BAE ile yapılan mutabakatı açıkladı. Merkez'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.

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