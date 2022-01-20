Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz toplantısında "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Merkez Bankası, BAE ile yapılan mutabakatı açıkladı. Merkez'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.