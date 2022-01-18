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İşçi başına 5 puanlık destek! SGK indiriminden hangi işverenler yararlanacak?

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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İşçi başına 5 puanlık destek! SGK indiriminden hangi işverenler yararlanacak?

Son dakika haberine göre: Sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Halen işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak.

Sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5.004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor. Buna göre, 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 ila 1.876 lira arasında değişecek. Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat'a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak. İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan işyerleri de dâhil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak.



İNCELEME HER ŞİRKETE
Halen işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak. SSK'lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 de işveren payı olmak üzere yüzde 34.5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen işverene destek 5 puanlık indirim uygulanıyor. Birden fazla işyeri olan işveren bir şirketinde borcu olsa bile borcu olmayan diğer firmalarında indirim alabiliyordu.



BORÇ 20 LİRA DA OLSA KOD ALINAMAYACAK
İŞYERİNDEN birinde 20 lira ve üzeri borcu olan hiçbir işyeri için 5510 kodunu (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) seçemeyeceği için prim indirimi alamayacak. Beş puanlık indirim çalışanın brüt ücretine uygulanıyor. Kuruma borçlarını ödeyen, yapılandırıp, taksitlerini yatıranlar indirimden yararlanmaya devam edecek. Sorgulama şirketler için vergi kimlik numarası, gerçek kişi işverenlerde de kimlik numarası ile yapılacak.

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