İşçi başına 5 puanlık destek! SGK indiriminden hangi işverenler yararlanacak?

Sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5.004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor. Buna göre, 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 ila 1.876 lira arasında değişecek. Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat'a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak. İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan işyerleri de dâhil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak.