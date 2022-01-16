Yeni kimlik kartı ile ilgili flaş gelişme! Nüfus cüzdanlarını değiştirmeyenler dikkat | Son tarih belli oldu | Kimlik başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberine göre: Kimlik kartı her Tük vatandaşına verilen kişiye özgü resmi kimlik belgesidir. Kanunen herkesin sahip olması gereken kimlik kartları yurt dışında da geçerli olabilmesi ve sorgulama işlemlerinin daha kolay olması için çipli hale geldi. Bu yüzden eski tip nüfus cüzdanını kullananların kimliklerini yenilemesi gerekiyor. Kimlik yenileme işlemleri için son tarih ne zaman? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile eski tip nüfus cüzdanlarının 2023 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini duyurmuştu. Kimlik yenileme işlemi Nüfus Müdürlüklerinden yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle Nüfus Müdürlüklerine gitmeden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri telefon veya internet üzerinden yapılabiliyor.
KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.
KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
Bir adet biyometrik fotoğraf
2022 KİMLİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2022 yılında;
Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:
Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,
Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,
Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından
https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.
KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. Geçerlilik tarihi kimlik kartı üzerinde yer alır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecektir.
YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?
Başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı belirtilen adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim edilir. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen karne görüşleri 2022! İlkokul-ortaokul-lise öğretmen karne görüşü örnekleri!
- Bozkurt Kuruç kimdir, kaç yaşındaydı? Bozkurt Kuruç ölüm sebebi nedir?
- Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? Survivor Panorama sunucuları kimlerdir?
- Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampına kimler gitti?
- İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul kar yağışı uyarısı geldi mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ocak! Evde bakım maaşı (parası) Ocak ayında yattı mı?
- Van'da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarıyıl tatili erken mi başlayacak? İkinci ara tatili ile birleşecek mi?
- İlk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...
- Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER
- Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?