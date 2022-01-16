Yeni kimlik kartı ile ilgili flaş gelişme! Nüfus cüzdanlarını değiştirmeyenler dikkat | Son tarih belli oldu | Kimlik başvurusu nasıl yapılır?

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.