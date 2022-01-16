Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ocak! Evde bakım maaşı (parası) Ocak ayında yattı mı?

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.