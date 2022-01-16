Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ocak! Evde bakım maaşı (parası) Ocak ayında yattı mı?
16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşının Ocak ayında yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu ödemelerden faydalanmak için başvuru yapan ve başvuruları kabul eden kişilere, her ay düzenli olarak evde bakım parası ödeniyor. Evde bakım maaşı her ay farklı ilde ve farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ocak! Evde bakım maaşı (parası) Ocak ayında sorgulanan konuların başında geliyor. Her ay farklı ilde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hakkında sorgulama yapıyor. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi. İşte; 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller!
16 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı 16 Ocak günü itibariyle henüz yatırılmış değil. Maaşlar yatmaya başladığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?
Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.
EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.
Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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- Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ocak! Evde bakım maaşı (parası) Ocak ayında yattı mı?
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