Prim borcu olanın faturası devletten! Milyonlarca kişiye ücretsiz sağlık hizmeti

2021'de 232 lira olan emzirme ödeneği, 2022'de 316 lira oldu. Kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için, 4A'lı (SSK) çalışanları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekiyor. 4B'li (Bağ-Kur) çalışanları için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması ve prim borcunun olmaması gerekiyor.