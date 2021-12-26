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Kripto paralar alçaktan uçtu! İnişli çıkışlı hareketler! Floki Inu, Shiba Inu dakikalar içerisinde uçuşa geçti...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Kripto paralar alçaktan uçtu! İnişli çıkışlı hareketler! Floki Inu, Shiba Inu dakikalar içerisinde uçuşa geçti...

Kripto paralar alçaktan uçtu! İnişli çıkışlı hareketler! Floki Inu, Shiba Inu dakikalar içerisinde uçuşa geçti... Kripto paralarda yapılan hamleler sonrasında Floki yukarı yönde ivme kazandı. Dakikalar içerisinde değeri 36 kat arttı. Yaşanan gelişmeler ardından Bitcoin ise yön değiştirdi. Elon Musk, kripto para piyasasına Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla yön vermeye devam ediyor. İşte, coinler hakkında yapılan yorumlar...

Yatırımcılar kripto para dünyasındaki tüm değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Kripto araçların lideri pozisyonundaki Bitcoin rekorlar kırarken yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Uzun süre yükseliş ivmesinde yer alan Bitcoinin çıkışı yavaşladı. Son 24 saatte ise yüzde 1.7 oranında gerileyen Bitcoin 49 bin 847 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son değerlendirmeler...

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum'da ise kazançlar daha sınırlı kaldı. Ethereum son bir haftada yüzde 1 oranında değer kazandı. Geride kalan 24 saatte ise yüzde 0.3 oranında değer kaybeden Ethereum 4 bin 26 dolar seviyesinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Üçüncü sırada gelen Binance Coin'de de Ethereum'a benzer bir seyir izleniyor. Binance Coin son bir haftada yüzde 0.14 oranında değer kazansa da son 24 saatte yüzde 0.66 değer kaybetti. Kripto para 539 dolar seviyesinde bulunuyor.

CARDANO

Önde gelen kripto paralar arasında olan Cardano ise son bir haftada yüzde 10 oranında değer kazandı. Son 24 saatte de yüzde 1.8 oranında değerlenen Cardano 1.43 dolar seviyesinde bulunuyor.

RIPPLE

Ripple da son bir haftada en fazla değer kazanan kripto paralardan biri. Kripto parada 7 günlük değer kazancı yüzde 9.8. Ripple son 24 saatte de yüzde 0.1 değer kaybetse de 0.91 dolar seviyesinde bulunuyor.

ELON MUSK'TAN OLAY HAREKET! YUKARI TIRMANIYOR

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasına yön vermeye devam ediyor. Ünlü iş insanı son olarak Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi. Yatırımcılar tarafından büyük heyecan yaratan bu gelişme sonrası Floki Inu (FLOKI) adlı kripto paranın fiyatı yüzde 36 oranında yükseldi.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde Bitcoin başta olmak üzere Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu gibi kripto para birimlerinde fiyatlamaları etkileyen Musk, yatırımcıları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Elon Musk, Noel gecesinde Floki Inu isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi ve bunu Twitter üzerinden takipçilerine sundu. 'Floki Santana' ve 'Mutlu Noeller' notuyla yapılan paylaşımda Musk'ın köpeğine fiziksel Dogecoin taktığı görülüyor

FLOKI INU FİYATI UÇUŞA GEÇTİ

Dünya çapında popüler olan Vikings dizisinde 'Floki' isimli gemi yapım ustasından ilham alınarak piyasaya sürülen şaka coini Floki Inu'nun fiyatı Musk'ın paylaşımı sonrası sert yükseldi. Geçtiğimiz güne 0.00012080 dolar seviyesinden başlayan Floki Inu, gece saatlerinde Elon Musk'ın paylaşımı sonrası kısa süre içerisinde yüzde 36 oranında yükselerek 0.00016530 dolar seviyesine çıktı.

Gün içerisinde zirve seviyeyi gördükten sonra Floki Inu'da satışlar derinleşti. Bugün Floki Inu fiyatı önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5.32 oranında düşüşle 0.00012874 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bol sıfırlı ve kuruşlu fiyatıyla sert dalgalanma kaydeden Floki Inu'da yatırımcıların işlem yaparken dikkatli olması öneriliyor.

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