Kripto paralar alçaktan uçtu! İnişli çıkışlı hareketler! Floki Inu, Shiba Inu dakikalar içerisinde uçuşa geçti...

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde Bitcoin başta olmak üzere Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu gibi kripto para birimlerinde fiyatlamaları etkileyen Musk, yatırımcıları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Elon Musk, Noel gecesinde Floki Inu isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi ve bunu Twitter üzerinden takipçilerine sundu. 'Floki Santana' ve 'Mutlu Noeller' notuyla yapılan paylaşımda Musk'ın köpeğine fiziksel Dogecoin taktığı görülüyor