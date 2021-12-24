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Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika: İstanbul’da ulaşıma zam geldi

Son dakika haberi... İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

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