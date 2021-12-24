Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam geldi
Son dakika haberi... İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.
UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taksimetre zammı son dakika! 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?
- 2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- 2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…
- Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? Doktor ihmali iddiası! Faruk Tınaz neden öldü?
- Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 MEB 15 gün tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İkinci dönem tariih...
- Yılbaşında kısıtlama var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kapanma gelecek mi?
- Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda?
- Nafaka düzenlemesi neler içeriyor? Nafaka kalkıyor mu? Yeni sistemde süresiz nafaka olacak mı?
- Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?
- Gelinim Mutfakta 24 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme takvimi: 2021-2022 Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı mı?
- Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri kısa uzun! 2021 Noel başladı mı?