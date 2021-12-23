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MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bileti fiyatları belli oldu mu? İstanbul, Ankara...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bileti fiyatları belli oldu mu? İstanbul, Ankara...

MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşına sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi yılbaşıyla ilgili en çok araştırılanlar arasında Milli Piyango biletleri yer alıyor. Büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olma hayali kuranlar yılbaşı bilet fiyatlarını merak ediyor. İşte, MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bileti fiyatları belli oldu mu? İstanbul, Ankara...

MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bileti fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi'nin kontrolünde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları belli oldu. Pek çok vatandaş, Millipiyangoonline üzerinden ya da bayilerden temin edilecek olan biletler için sorgulamalar hız kazandı. İşte, MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bileti fiyatları belli oldu mu?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2022 ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.00'da canlı olarak yapılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerden, Millipiyango Şans Oyunları uygulamasından ve millipiyangoonline.com internet adresinden satın alınabilir.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çekiliş sonrası, biletinizdeki rakamların kazanıp kazanmadığını millipiyangoonline.com'dan ve ahaber.com.tr'den sorgulayabilirsiniz.

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