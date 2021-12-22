22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Çiftçiye kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Kuraklık desteği ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gelir kaybı yaşayan çiftçilerin desteklenmeleri için verilecek kuraklık desteği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Söz konusu destek ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçiler, ödeme takvimini araştırıyor. Çiftçi kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Çiftçiye kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar..

KURAKLIK DESTEĞİ YATTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kuraklık desteği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır. Kuraklık desteğini ödemeye başladık"

Söz konusu destekten faydalanacak olan çiftçilerin hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.