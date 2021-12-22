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22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Çiftçiye kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? Başkan Erdoğan açıkladı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Çiftçiye kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? Başkan Erdoğan açıkladı

22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Kuraklık deseği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından çiftçiye verilecek kuraklık desteğinin ödeme tarihi merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere ödenecek kuraklık desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Çiftçiye kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Kuraklık desteği ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gelir kaybı yaşayan çiftçilerin desteklenmeleri için verilecek kuraklık desteği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Söz konusu destek ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçiler, ödeme takvimini araştırıyor. Çiftçi kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Çiftçiye kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar..

KURAKLIK DESTEĞİ YATTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kuraklık desteği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır. Kuraklık desteğini ödemeye başladık"

Söz konusu destekten faydalanacak olan çiftçilerin hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,
* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.

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