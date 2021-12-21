Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir, mevduat faiz oranları ne kadar?
Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir? Başkan Erdoğan’ın açıkladığı dövize çevrilebilir mevduat modelinin ne olduğu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Kurdaki dalgalanmayı durdurmayı ve dışarıdan döviz girişini teşvik etmeyi amaçlayan Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) hesapları ilk olarak 1960 yılında açılmıştı. Peki; dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir? Mevduat nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları!
Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir? DÇM nasıl uygulanır? Mevduat nedir? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata Kur Farkı modeli gündemde ilgi çeken konulardan birisi oldu. Geçmişte uygulanan dövize çevrilebilir mevduat yani DÇM ile de benzerlikler taşıyan bu sisteme göre; kurun dalgalanmasının durması ve dövizin giriş kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.
DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT NEDİR?
Dışarıdan döviz girişini teşvik etmek amacıyla Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) hesapları ilk kez 1967 yılında açılmıştı.
Hesap sahibine dövizli işlem hakkı tanındı. TCMB hesaplara, Hazine adına, kur garantisi vermişti. Diğer bir deyimle kur farkları bütçeden karşılandı. Ancak DÇM'lerin anapara ve kur farkı ödenmeleri, verilen kur garantisi nedeniyle, Hazine'ye aşırı yük olmaya başlar.
YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ
O tarihlerde yurtdışındaki işçiler ve ihracatçılar ilk hesapları açar ve toplamı 3,5 milyar doları bulan döviz Türkiye'ye gelir. DÇM'lerin para arzı artışına ve enflasyonun hızlanmasına neden olmaya başladıkları değerlendirilir ve kullanımına sınırlandırmalar getirilir. Ancak 1977 yılının ilk aylarından sonra yeni hesap açılması çok yavaşlamaya başlayınca TCMB ve bankalar, eski DÇM'lerin vadesi gelenlerinin paralarını geri ödemede zorlanmaya başlarlar.
Sonunda sistem 1978 yılında bitirilir. Bu borçlar, 1981 yılından sonra devlet tarafından üstlenilir.
MEVDUAT HESABI NEDİR?
Bireysel müşterilerin açmış olduğu hesaplara "tasarruf mevduatı "adı verilir. İş yerleri adına açılmış olan hesaplara "ticari mevduat "adı verilir. Bankaların öbür bankalar içerisinde açmış olduğu hesaplara "bankalar mevduatı" adı verilir. Bununla birlikte resmi olan kurumların bankalarda açmış olduğu hesaplara da "resmi mevduat hesapları" adı verilir.
Mevduat bankalarında açılmış olan hesaplar "mevduat hesabı" adını alırken katılım bankalarında açılmış olan bu türdeki hesaplar "özel cari hesap" ismini alır. Mevduat hesapları yaygın bir biçimde vadesiz ve vadeli mevduat hesapları şeklinde iki kısma ayrılır. Katılım bankalarında açılmış olan vadesiz mevduat hesapları ise "özel cari hesap" adıyla anılır iken, vadeli hesaplar "katılma hesabı" adı ile anılır.
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- Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir, mevduat faiz oranları ne kadar?
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