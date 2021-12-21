Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir, mevduat faiz oranları ne kadar?

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Bireysel müşterilerin açmış olduğu hesaplara "tasarruf mevduatı "adı verilir. İş yerleri adına açılmış olan hesaplara "ticari mevduat "adı verilir. Bankaların öbür bankalar içerisinde açmış olduğu hesaplara "bankalar mevduatı" adı verilir. Bununla birlikte resmi olan kurumların bankalarda açmış olduğu hesaplara da "resmi mevduat hesapları" adı verilir.

Mevduat bankalarında açılmış olan hesaplar "mevduat hesabı" adını alırken katılım bankalarında açılmış olan bu türdeki hesaplar "özel cari hesap" ismini alır. Mevduat hesapları yaygın bir biçimde vadesiz ve vadeli mevduat hesapları şeklinde iki kısma ayrılır. Katılım bankalarında açılmış olan vadesiz mevduat hesapları ise "özel cari hesap" adıyla anılır iken, vadeli hesaplar "katılma hesabı" adı ile anılır.