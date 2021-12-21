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21 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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21 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı?

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dünkü kapanışta çeyrek altın 1.661,00 lira, gram altın fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 8,06 yükselişle 1.028,40 liradan işlem görmüştü. Başkan Erdoğan'ın döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurları ile birlikte altın fiyatları da sert düşüş yaşadı. Peki, altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı? İşte 21 Aralık uzmanların altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

Altın yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Altın yorumları, güncel altın fiyatları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı? İşte 21 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 21 Aralık canlı altın fiyatları:

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İşte canlı euro ve dolar kuru:

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi önlemleri sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Uzmanlar bu düşüşün devam edeceğini ifade etti.

STOPAJ VERGİSİNDEN MUAF SAYILACAKLAR

Başkan Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KUR' AÇIKLAMASI

"Kambiyo rejimi diye ülkesini ve milletini sırtından hançerlemek için hangi sinsilikler peşinden koştukların farkındayız. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları artniyetli yorumlarıyla milletimizi, ülkeleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz. İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.

Amerika'ya, tüm Batıya baksınlar, şu anda faiz poitikaları nasıl çalışıyor onların faiz politikaları nasıl çalışıyor onu görsünler. Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar. Amerika'ya bakıyorsunuz sıfır faiz. Biz şu anda faizdeki indirimle beraber evelallah birkaç ay sonra enflasyonda nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız. Biz dün bu ülkede yönetime gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz, enflasyon neredeydi ve biz nereye getirdik lütfen şöyle bir geçmişi incelesinler, baksınlar. Bunu da hangi yönetim yaptı görsünler. Biz yaptık ve şimdi yine aynısını biz yapacağız.

Ülkedeki ekonomi nedir bundan anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık ve uyguladık. Faizi ve enflasyonu nereden nereye çektiğimiz ortada.

'FAİZLERİN YÜKSELTİLMESİNİ SAVUNMAK İNSANLARIN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR'

Ülkemizde durum bu iken dünyadaki vaziyet nedir? Dünya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en büyük kavgasını veriyor. Tüm büyük ekonomilerin amacı kendi ülkelerindeki istihdamı korumaktır. Sürekli parasal genişlemeye giden gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki görünmez savaşın sebebi budur.

Çılgınca para basan, faizleri sıfıra yakın ve hatta ekside tutan merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelir seviyesine çıkaran bu ülkeler belirsizlik batağından çıkamadıklarını bizzat kendileri ifade ediyor.

Avrupa ülkeleri Avroya geçiş sürecinde paralarını bir gecede yüzde 50 devalüve edilmiştir. Hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz emekler, fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ticaretimizi ve ihracatımızı geliştirmeyi başardık. Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere toplamda 220 trilyonu geçen borç batağında yüzerken Türkiye'ye faizlerin yükseltmesini dayatmak insanların aklıyla dalga geçmekten öte bir anlam taşımaz.

'DÖVİZ KURUNU İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ'

Salgın döneminde yaşadığı sağlık krizine ve toplumsal kırılmalara karşı yetersiz kalan, siyasi ve ekonomik konulara çözüm bulmakta zorlanan sisteme umut bağlayanları tüm bu hakikatleri görmeye davet ediyoruz. Mesela risk primlerinin yüksekliğinin Türk ekonomisinin gerçekliği ile ilgisi olmadığını vicdan sahibi her iktisatçı teslim eder.

Üretim, inovasyon, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz milletimize yeni bir vizyon öneriyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Döviz kurunu istikrara kavuşturacağız, enflasyonu dizginleyeceğiz. Sevgili milletim, biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz, siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz. 19 yıl Türkiye'nin altyapı, üstyapısıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz."

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