21 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı?

Altın yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Altın yorumları, güncel altın fiyatları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı? İşte 21 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 21 Aralık canlı altın fiyatları: