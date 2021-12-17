Son dakika: Gemlik’te feci kaza: İşçileri taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu

Alınan bilgiye göre; Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı.