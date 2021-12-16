Son dakika: Altının gramı 900 lirayı aştı! Piyasalar kapandı Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar? İşte en güncel fiyatlar

5 bin 796 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 816 liradan,

2 bin 898 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 908 liradan ve bin 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 454 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? CANLI FİYAT TAKİP