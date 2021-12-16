Son dakika: Altının gramı 900 lirayı aştı! Piyasalar kapandı Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar? İşte en güncel fiyatlar
Son dakika haberleri... Piyasalar kapandı. Altın gramı serbest piyasada 900 lirayı aştı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 - Perşembe gününe ait en güncel fiyatlar neler? Kapalıçarşı'da son durumu ve altın fiyatlarının CANLI takibini sayfamızda bulabilirsiniz.
SON DAKİKA HABERİ: Serbest piyasada altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. En güncel fiyat listesi ve piyasalardaki son duruma ait ayrıntılar haberimizde...
GRAM ALTIN 900 LİRAYI AŞTI
Çeyrek altın bin 454 lirayı görürlen serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 900 lirayı aştı. İşte en güncel fiyat listesi...
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da 899,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 900 liradan,
5 bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 952 liradan,
820,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 824,80 liradan,
5 bin 796 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 816 liradan,
2 bin 898 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 908 liradan ve bin 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 454 liradan satıldı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? CANLI FİYAT TAKİP
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