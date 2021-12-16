Asgari ücrette AGİ kalktı mı, verilmeyecek mi? Asgari ücrette AGİ olmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika iddialarına göre, gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacağı konuşuluyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Asgari ücrette AGİ kalktı mı, kaldırıldı mı? Asgari ücrette AGİ olmayacak mı, verilmeyecek mi? Açıklama geldi...

AGİ KALTI MI? KİMLER ALACAK? NASIL HESAPLANACAK? UZMAN İSİM AÇIKLIYOR

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK

2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları