2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para? Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu?

Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2022 apartman görevlisi maaşları arama motorlarında sorgulanıyor. Apartman görevlilerinin aldığı maaşlar asgari ücret zammına göre hesaplanıyor. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. 2022 apartman görevlisi asgari ücreti gündemde sorgulanıyor. Peki; apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu?