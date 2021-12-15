İşte otoyol ağında belirlenen hedef! 6 dev proje hizmete girecek

45 kavşakta dönüştürme çalışmaları devam ederken 213 kavşakta ise ihale hazırlık süreci devam ediyor. Ölümlü ve yaralanmalı kaza verileri dikkate alındığında yoldan çıkma kazalarının ön sıralarda yer aldığı bilinirken, sesli veya titreşimli ikaz yoluyla sürücülerin seyir halinde bulundukları yolu terk etmek üzere oldukları durumlarda araçlarını yola yönlendirmeleri ve uyarılması amacıyla sarsma bantları uygulanıyor.

Halihazırda 2 bin 330 kilometre uzunluğundaki sarsma bandı imalatı tamamlanırken, bant uzunluğunun 6 bin kilometreye ulaştırılması için çalışılıyor. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğündeki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezine entegre olarak Karayolları Bölge Müdürlüklerinde 18 AUS merkezi oluşturulacak.