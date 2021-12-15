15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler

Her ne kadar dönem dönem zayıflayan risk iştahı değerli metallerde hareketlilik yaratsa da pandemi döneminde verilerin teşviklerin geri çekilmeye başlanması ve önümüzdeki yıl içerisinde faiz artırımlarının gündemde olacak olması bu cepheye gölge düşünmeye devam ediyor. Dolayısı ile burada Fed fiyatlamasının ön planda olduğu izleniyor. Bununla birlikte bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısının değerli metallerdeki görünüm açısından büyük öneme sahip olduğunu hatırlatalım. Fed toplantısına ilişkin beklentileri ve dolar endeksindeki görünümü analiz ettiğimiz yazımızı yarın sabahki bültenimizde paylaşacağız.