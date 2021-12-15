15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 830 lira ile rekor kıran gram altın, dün dolar kurundaki çekilmeyle 800 TL'nin altına geriledi. Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketle birlikte gram altın yeniden 800 liranın üzerine çıktı. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar uzman yorumlarını araştırıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Aralık canlı altın fiyatları ve altın yorumları...
Altın fiyatları ne kadar? Son zamanlarda yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, gündemdeki yerini korumayya devam ediyor. Dün dolar kurunda yaşanan gerilemeyle birlikte gram altn 800 lira altına düştü. Çarşamba günü dolar kurundaki hareketlilik ile birlikte gram altın da yeniden 800 lira üzerine çıktı. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Aralık canlı altın fiyatları ve altın yorumları...
15 ARALIK ALTIN YORUMLARI
Uzmanlar altın fiyatlarındaki beklentilerini açıkladı. İşte 15 Aralık Çarşamba altın yorumları:
Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş
Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1781,89$ – 1791,51$ seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından günü 1787,24$ seviyesindesin sınırlı bir yükselişle tamamladı. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1786,05$ seviyesinde hareket ediyor. Genel görünüme baktığımızda, Fed'in sıkılaşmaya devam edeceği ve alternatif getirilerin yönünü yukarı çevireceği beklentileri çerçevesinde değerli metallerdeki kazançların son dönemde sınırlı kaldığını takip ediyoruz.
Her ne kadar dönem dönem zayıflayan risk iştahı değerli metallerde hareketlilik yaratsa da pandemi döneminde verilerin teşviklerin geri çekilmeye başlanması ve önümüzdeki yıl içerisinde faiz artırımlarının gündemde olacak olması bu cepheye gölge düşünmeye devam ediyor. Dolayısı ile burada Fed fiyatlamasının ön planda olduğu izleniyor. Bununla birlikte bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısının değerli metallerdeki görünüm açısından büyük öneme sahip olduğunu hatırlatalım. Fed toplantısına ilişkin beklentileri ve dolar endeksindeki görünümü analiz ettiğimiz yazımızı yarın sabahki bültenimizde paylaşacağız.
Mevcut teknik seviyelere baktığımızda aşağıda 1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1787,41$ ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkıyor. Yeniden 1800$ üzerinin test edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri takip edilecek. Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Ekim Sanayi Üretimi verileri ve ABD Kasım Ayı Aylık ÜFE verileri izlenecek.
Şeker Yatırım
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1789 üzerinde tutunması 1795 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1780 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1777 seviyesi test edilebilir.
Vakıf Yatırım
Ons altın dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. 1.790-1.810 olası yukarı hareketlerde direnç olarak izlediğimiz seviyeler iken, aşağıda 1.760 seviyesini kısa vadeli görünümde ana destek olarak takip ediyoruz. 1.760 altına gelinmedikçe bir süre dalgalanmanın devamı beklenebilir. Bu hafta başta FED ve ECB olmak üzere merkez bankalarından gelecek kararlar, ons altında fiyatlamanın seyri açısından önemli olabilir.
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- 15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
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