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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 10 Aralık Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 10 Aralık Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara fiyatları güncel liste yayımlandı. Bu hafta içerisinde Philip Morris, JTI ve Türktab gruplarına gelen sigara zammının ardından BAT grubuna zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bugünden itibaren geçerli BAT sigara fiyatları güncellendi. Bu gelişmelerin ardından yeni fiyatların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, ent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun ve Maltepe fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Aralık BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste...

BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? Aralık ayının ilk haftasında sigara markalarına zam geldi. Philip Morris, Japan Tobacco International ve Türktab gruplarının sigara zammını resmen açıklamasının ardından British American Tobacco'nun da güncel fiyatları merak ediliyordu. BAT tarafından zamlı güncel liste duyuruldu. Peki, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun ve Maltepe sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Aralık BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 10 Aralık BAT, Philip Morris, JTI ve Türktab gruplarına ait marka marka sigara fiyatları zamlı güncel liste:

British American Tobacco (BAT)

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL

TÜRKTAB

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL

HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

Point Blue - Slims: 15.00 TL

Medley Kısa - Family: 15.50 TL

MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

Toros 2005 - Family: 15.50 TL

Hazar Kısa - Family: 15.50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

İşte güncel sigara fiyatları:

Philip Morris

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

L&M: 17,50 TL

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