BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 10 Aralık Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? Aralık ayının ilk haftasında sigara markalarına zam geldi. Philip Morris, Japan Tobacco International ve Türktab gruplarının sigara zammını resmen açıklamasının ardından British American Tobacco'nun da güncel fiyatları merak ediliyordu. BAT tarafından zamlı güncel liste duyuruldu. Peki, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun ve Maltepe sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Aralık BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 10 Aralık BAT, Philip Morris, JTI ve Türktab gruplarına ait marka marka sigara fiyatları zamlı güncel liste: