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Yapı Kredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu nedir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Yapı Kredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu nedir?

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu arama motorlarında merak edilen konuların başında geliyor. 6 Aralık’ta Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, uygulamada sorun yaşadığını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Bu nedenle Yapı Kredi mobil çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor.

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu 6 Aralık günü araştırılan konulardan birisi oluyor. Yapı Kredi Bankası müşterileri, bankanın mobil uygulamalarına girişte veya sistemde işlem yaparken hatalarla karşılaştığını belirtiyor. Sosyal medyada bu yönde mesajlar atılırken, Yapı Kredi mobil çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil bankacılığa ulaşamayan kullanıcılar, sorunlarını sosyal medya hesaplarından belirttiler. Resmi bir açıklama gelmeyen sorun hakkında DownDetector'e de pek çok bildirim geldi.

Sorunun çözüldüğü düşünülse de kullanıcılar hala giriş hatası raporluyor.

YAPI KREDİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNE HIZLI BAĞLANMA

Yapı Kredi Bankasında müşteri hizmetlerine kısa sürede bağlanabilmek mümkündür. Yapı Kredi müşteri temsilcisine en kısa yoldan şu şekilde bağlanılabilir:

- İlk olarak Yapı Kredi Bankasının müşteri hizmetleri numarası aranmalıdır. Bu numara 0850 222 0 444 olmaktadır.

- Daha sonra müşterilerden TC kimlik numarası, Hesap bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra menüden 2 rakamı tuşlanmalıdır.

- Daha sonra 0 tuşuna basılmalıdır. 0 tuşuna basıldıktan sonra müşteri hizmetlerine direkt olarak bağlanılabilir.

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