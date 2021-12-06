Yapı Kredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu nedir?

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu 6 Aralık günü araştırılan konulardan birisi oluyor. Yapı Kredi Bankası müşterileri, bankanın mobil uygulamalarına girişte veya sistemde işlem yaparken hatalarla karşılaştığını belirtiyor. Sosyal medyada bu yönde mesajlar atılırken, Yapı Kredi mobil çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.