Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu? Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar?

MİGROS IPHONE 11 256 FİYATI!

ING tüketici kredisi ile peşin fiyatına 3 taksitle bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Ayrıca World Mobil'e özel 2.000 TL üzeri alışveriş yaptığınız için 100 TL Worldpuan da kazanabiliyorsunuz.

Apple Store'da ve diğer mağazalarda şu an iPhone 11'in 64 GB'lık sürümünün 7.999 TL'ye satıldığını belirtelim. Migros bu telefonun 256 GB'lık sürümünü bu fiyata satarak müşterilerini memnun edecek gibi görünüyor.