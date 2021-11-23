24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu? Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar?

Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu? Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021
ABONE OL
Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu? Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar?

Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar? Migros iPhone 11 satışı devam ediyor mu? Migros marketlerinde satılan iPhone 11'e yoğun ilgi gösterildi. Sabah saatlerinden itibaren marketlerde iPhone satışı için kuyruk oluşturuldu. Peki; Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar?

Migros iPhone 11 satışı devam ediyor mu? Migros iPhone 11 256 GB fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Migros marketlerinde uygun fiyatlı iPhone 11 satışa çıkıyor. Sadece 5M Migros mağazalarında geçerli olacak bu kampanyaya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Piyasalarda 12.999 TL civarına satılan Migros iPhone 11 256 GB versiyonunun fiyatı açıklandı. Peki, Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar? Migros iPhone 11 satışı devam ediyor mu?

MİGROS IPHONE 11 256 FİYATI!

ING tüketici kredisi ile peşin fiyatına 3 taksitle bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Ayrıca World Mobil'e özel 2.000 TL üzeri alışveriş yaptığınız için 100 TL Worldpuan da kazanabiliyorsunuz.

Apple Store'da ve diğer mağazalarda şu an iPhone 11'in 64 GB'lık sürümünün 7.999 TL'ye satıldığını belirtelim. Migros bu telefonun 256 GB'lık sürümünü bu fiyata satarak müşterilerini memnun edecek gibi görünüyor.

2 yıl boyunca Apple Türkiye garantili olan telefon 23 Kasım 2021 tarihinde satışa sunulacak. Migros'un sosyal medya hesaplarından yapılan bu duyuru sonrası insanların tetiğe geçtiğini belirtelim.

Eğer 256 GB'lık sürümü 64 GB'lık sürüm fiyatına almak istiyorsanız 23 Kasım günü elinizi çabuk tutmanızda fayda olacak. Stoklar ile sınırlı olan bu kampanyanın yoğun ilgi görmesini ve dakikalar içerisinde 350 adetin satılacağı söyleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA