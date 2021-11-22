Türkiye’nin en değerli ilçeleri | 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeyi ihya edecek! Emlak piyasası coştu

Endeksa verilerine göre Çanakkale'de yıllık değer artışı konutlar için yüzde 32, arsalar için yüzde 38, araziler için ise yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti. Çanakkale genelinde ortalama konut satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL. oldu. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı. Peki arsa, arazi ve konut fiyatları en yüksek ilçeler nereler oldu? İşte detaylar...