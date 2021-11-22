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Türkiye'nin en değerli ilçeleri | 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeyi ihya edecek! Emlak piyasası coştu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Türkiye’nin en değerli ilçeleri | 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeyi ihya edecek! Emlak piyasası coştu

Çanakkale Köprüsü güzergahı hangi köylerden geçecek | Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü, güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda ilçelerin değerine değer kattı. 18 Mart 2022'de hizmete açılacak tarihi köprünün inşasıyla birlikte bölgedeki emlak piyasası çoştu. İşte en çok değerlenen yerler...

İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bu durum emlak fiyatlarına da yansıdı. En değerli ilçeler bakın nereler oldu...

Endeksa verilerine göre Çanakkale'de yıllık değer artışı konutlar için yüzde 32, arsalar için yüzde 38, araziler için ise yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti. Çanakkale genelinde ortalama konut satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL. oldu. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı. Peki arsa, arazi ve konut fiyatları en yüksek ilçeler nereler oldu? İşte detaylar...

İlçe: Yenice Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 21 İlçe: Bayramiç Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 26

İlçe: Çan Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 27 İlçe: Biga Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 29

İlçe: Gelibolu Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 31 İlçe: Ezine Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 55 İlçe: Merkez Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56 İlçe: Ayvacık Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 75

İlçe: Lapseki Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 83 İlçe: Gökçeada Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 95 İlçe: Bozcaada Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 142

İlçe: Çan Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 317 İlçe: Bayramiç Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 479 İlçe: Gelibolu Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2):517 İlçe: Bozcaada Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 620

İlçe: Biga Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 721 İlçe: Gökçeada Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 791 İlçe: Lapseki Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 842 İlçe: Ayvacık Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 854

İlçe: Ezine Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 914 İlçe: Eceabat Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 1.238 İlçe: Merkez Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 2.105

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