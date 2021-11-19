TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık ev fiyatları ve taksitleri ne kadar? TOKİ Ankara Yenimahalle başvuru nasıl yapılır?
TOKİ Ankara Yenimahalle başvuru nasıl yapılır? TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık ev fiyatları ve taksitler arama motorlarında sorgulanıyor. TOKİ'nin başlattığı yeni projeler sayesinde binlerce aile daha ev sahibi olabilecek. Toplam 4 gün sürecek başvuru döneminin ardından kura çekilişiyle hak sahipleri belirlenecek. Projelere başvuru bedeli 1.000 ve 2.000 TL olarak belirlendi.
TOKİ Ankara Yenimahalle başvuru nasıl yapılır? TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık'ta üretilecek toplam 202 adet konut için başvuru dönemi başlıyor. Kura çekilişine katılmak isteyenler, TOKİ Ankara Yenimahalle başvuru şartlarını merak ediyor. 4 gün sürecek başvuru döneminin ardından kura çekilişi düzenlenecek. Hak sahipleri 1.032 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İşte; TOKİ Ankara Yenimahalle başvuru ekranı ve başvuru şartları!
TOKİ ANKARA YENİMAHALLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ankara Yenimahalle TOKİ Başvuruları, 22 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Satışa sunulan konut sayısı: 2+1 konut 73 adet
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Satışa sunulan konut sayısı: 3+1 konut 129 adet
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Ankara Yenimahalle TOKİ çekilişi için başvurular Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara İli Şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacak olup, projenin temerküz şubesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Gersan Şubesi'dir.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde başvuruların alınmasının ardından çekiliş 03.12.2021 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor.
Konut alıcıları anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.
Konutların teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500,00.-TL olması, (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500,00.-TL olması gerekmektedir.)
5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER!
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2. Başvuru Formu,
Yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
3. Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır.
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