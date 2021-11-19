Son dakika: Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim! Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan kredi faizi kararı
Son dakika haberleri... Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.
Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni indirimli taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandığında haberimize anında eklenecektir.
İşte diğer bankaların faiz oranları;
AKBANK
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.55
İhtiyaç kredisi: 1.67'den başlayan (sigortalı)
1,79'dan başlayan (Sigortasız)
ING
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.52
DENİZBANK
İhtiyaç kredisi: 1.89
Taşıt kredisi: 1.81
Mortgage Konut kredisi: 1.68
QNB FİNANSBANK
Konut kredisi: 1.69
İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.85
YAPI KREDİ
Taşıt kredisi: 1,53
Konut kredisi: 1,44
İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlıyor
TEB
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1,58
İhtiyaç kredisi: 1.59
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