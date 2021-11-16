SON DAKİKA! Altında yükseliş devam ediyor! Kritik sınır aşıldı! 16 Kasım gram - çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

700 SINIRLARI GÖRÜLÜR MÜ?

Bu sene olmasa da seneye mutlaka görürüz. Çünkü altın her sene yüzde 30 kazandıran bir emtiadır. Geçen senelerde biraz pandemiden dolayı sıkıntılar olmasına rağmen yine 540'lara çıktı şimdi 600 her sene yüzde 25-30 kazandıran bir emtiadır. Altın alıp da ben zarar ettim diyen hiç kimse olmaz.