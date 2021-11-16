SON DAKİKA! Altında yükseliş devam ediyor! Kritik sınır aşıldı! 16 Kasım gram - çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, yatırımcılar 16 Kasım Salı günü altın fiyatlarını merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 594 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ikinci gününde altın rekor kırmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 594 lira seviyesinden kapatan altın fiyatı yeni haftada yükselişe geçti. Gram altın 613 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,21 artışla 601,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 973,00 lira, Cumhuriyet altını 3.981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 601,20 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 613,19 TL alış 613,33 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 978,00 TL alış 1002 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram fiyatı 555,37 TL alış 560,20 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.956,00 TL alış 2.003,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
Peki altın fiyatları neden artıyor? Altın fiyatları daha yükselir mi? Altın fiyatlarında düşüş olur mu? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, yatırımcılara A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu.
"YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK"
İşte o açıklamalardan satır başları; Gram altın fiyatlarında yükselişler devam edecek. Önümüzde bir faiz kararı toplantımız var. Toplantıdan sonra belki bir miktar bir düşüş gerileme olabilir ama ondan sonra tekrar 600'leri geçeceği 650'ye kadar diye bir fiyat beklentimiz var.
VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILMASIN
Vatandaşların burada dikkat etmesi gereken konu fiyatlara aldanıp 600'ü gördük bu seviyelerden bozayım diye sakın paniğe kapılmasınlar. Bu fiyatları beklesinler. Elinde altın olan hiçbir zaman için bozmasını tavsiye etmiyoruz. Bu fiyatların önü açık daha da fiyatlar artacak o yüzden bozmalarını tavsiye etmiyoruz.
"BU DÜŞÜNCE YANLIŞ"
Geçen sene malum gram altın fiyatları birden 540'lardan 400'lere kadar düşünce, şu an bir panik içerisindeler, geçen sene 540'dan alan bugün 600'leri gördüğü zaman zararımı çıkartayım de bir an önce elimden çıkartayım gibi düşüncelere kapılıyor bence yanlış bir düşünce.
Gram altının yükselişleri devam edecek. Her gün yeni rekorlar kırıyor. Şu an 600 belki yarın 605'i konuşacağız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bozmalarını tavsiye etmiyoruz.
Elindeki altınları bozup ev veya araba alacaksa bunlarda bir yatırım aracıdır bu konularda olursa bozabilirler. Ama onun haricinde 600'den bozayım 500'e geri gelecek diye düşüncelere kapılırlarsa çok yanlış yanılırlar ve zarar ederler.
700 SINIRLARI GÖRÜLÜR MÜ?
Bu sene olmasa da seneye mutlaka görürüz. Çünkü altın her sene yüzde 30 kazandıran bir emtiadır. Geçen senelerde biraz pandemiden dolayı sıkıntılar olmasına rağmen yine 540'lara çıktı şimdi 600 her sene yüzde 25-30 kazandıran bir emtiadır. Altın alıp da ben zarar ettim diyen hiç kimse olmaz.
Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız da altın yatırımcısına kritik tavsiyelerde bulundu.
"GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"
Altın bir yükseliş trendine girdi. Bu trend 600'lerde 610-620'lere kadar çıkabilir ama ondan sonra bir geri çekilme bekliyorum açıkçası.
"YATIRIMCI PANİĞE KAPILMASIN"
Düştüğü zaman kesinlikle yatırımcı paniğe kapılmasın elinden çıkartmasın. Çünkü altın görmüş olduğu rakamı görüp de geçecek. Ama bu 6 ay olur, 3 ay olur 1 sene olur. Benim yatırımcılara tavsiyem belli periyotlarla altın almaya devam etsinler. Düşüşlerde kesinlikle satmasınlar.
"YÜKSELMESİNİN NEDENİ..."
Yükseldiği zaman da geç kaldım demesinler. Ama bu altının yükselişinin de şöyle bir durumu var dünyadaki altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Doların yükselmesi de etkiliyor ama ana etken şu an altının onsunun yükselmesi. Bu bütün dünyada geçerli.
Ekonomimizin kötüye gittiği anlamına gelmez kesinlikle. İnsanlar alıyorsa yatırım yapıyorlarsa demek ki ekonomide bir sıkıntı yok. Eğer ki altın yatırımında bir azalma olursa o zaman düşünülebilir.
DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLUR?
Bunun için kesin bir zaman söyleyemem. Ama bir süreç bu. Altın birden bire yükseldiği için bir geri çekilme yaşayacak. Altını ons bazında 1700-1750 aralığında TL bazında da 500-550 aralığında bir rakamlara getirecek. Alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CTE’den açıklama geldi mi? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Profilo iflas mı etti? Profilo sahibi kimdir? 2.5 milyon TL alacak için…
- EGM personel alımı başvuru son günler! 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 31 Aralık yılbaşı ne zaman? Yılbaşı tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
- Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?
- 3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?
- Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor
- Hollanda Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hollanda Norveç maçı saat kaçta?
- ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Online mı olacak?
- AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman? 2021 açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Müslüme Yağal kimdir? Müge Anlı’da Müslüme bulundu mu? Müslüme bebek son durum nedir?