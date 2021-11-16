Profilo iflas mı etti? Profilo sahibi kimdir? 2.5 milyon TL alacak için…

PROFİLO İFLAS MI ETTİ?

Bir dönem tesislerinde binlerce kişinin istihdam edildiği vergi rekorları kıran, en büyük sanayi listelerinde bulunan Profilo Holding geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir davada iflas etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre , geçen sene yaşamını yitiren iş insanı Jak Kamhi'nin, kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ancak seneler içinde Türkiye sanayisinin güçlü oyuncularından biri olan holdingi iflasa sürükleyen dava ise ilgi çekici.

Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını yapan kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan ünlü avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği nedeni ile grup ile karşı karşıya geldi. Anılan dosyadan uzaklaştırılan Av. Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için harekete geçti ancak herhangi bir sonuç elde edemedi.