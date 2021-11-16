Profilo iflas mı etti? Profilo sahibi kimdir? 2.5 milyon TL alacak için…
Profilo iflas mı etti? Profilo sahibi kimdir? Yarım asırlık dev şirket Profilo için mahkemeden karar çıktı. Profilo Holding geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde görülen bir davada iflas etti. Holdingi iflas sürecine götüren davada ise eski avukatının rolü bulunuyor. Peki Profilo sahibi kimdir? Profilo Holding'in kurucusu Jak Kamhi 95 yaşında hayata veda etmiştii.
Profilo sahibi kimdir? Profilo iflas mı etti? Türkiye'nin en eski sanayicilerinden biri olan Kamhi Ailesi'ne ait iki şirket için mahkemeden iflas kararı çıktı. Grubun eski avukatı Sümer Altay'ın, vekalet ücreti için açtığı davada Profilo Holding AŞ ve Profilo Sanayi AŞ için iflas kararının çıktığı öğrenildi. Peki; Profilo sahibi kimdir? Profilo iflas mı etti?
PROFİLO İFLAS MI ETTİ?
Bir dönem tesislerinde binlerce kişinin istihdam edildiği vergi rekorları kıran, en büyük sanayi listelerinde bulunan Profilo Holding geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir davada iflas etti.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre , geçen sene yaşamını yitiren iş insanı Jak Kamhi'nin, kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ancak seneler içinde Türkiye sanayisinin güçlü oyuncularından biri olan holdingi iflasa sürükleyen dava ise ilgi çekici.
Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını yapan kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan ünlü avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği nedeni ile grup ile karşı karşıya geldi. Anılan dosyadan uzaklaştırılan Av. Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için harekete geçti ancak herhangi bir sonuç elde edemedi.
Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'ye karşı iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme depo kararı aldı.
Depo kararına karşın ödeme gerçekleşmeyince Profilo için beklenen son geldi. Geçen Perşembe gün görülen duruşmada Altay'ın avukatları "Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin" dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise "Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.
Tarafların taleplerini dinleyen mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. AŞ ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding AŞ'nin iflası hükmünde karar aldı. Anılan iki şirketin kuruluş tarihi ise yarım asrı dgeçti. Profilo Sanayi AŞ 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding AŞ'nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda bulunuyor.
PROFİLO SAHİBİ KİMDİR?
Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı.
Profilo Holding'in kurucusu Jak Kamhi, İstanbul Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun kuruculuğu yanı sıra uzu yıllar TÜSİAD yönetim kurulunda görev aldı. Holding bünyesindeki Profilo Telra şirketi 1972'de üretimine siyah beyaz televizyon üreterek başladı. Profilo Telra 1991 yılında Çerkezköy'deki yeni üretim yerine geçmişti. Kamhi Ailesi aynı zamanda Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi'nin de kurucusuydu.
Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.
Profilo Holding CEO'su olarak şu anda Dani Sami Acıman görev yapıyor.
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