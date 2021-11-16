16 Kasım evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller 16 Kasım! Evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parası her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ülkemizde her ay yüzbinlerce kişi evde bakım maaşlarından faydalanabiliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya hasta kişilere yönelik olarak verilen ödeme sorgulanıyor. Peki; 16 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller 16 Kasım! Evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşını almak isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Maaşların Kasım'da hesaplara yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 16 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 KASIM!
Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak bazı sitelere göre; belirli illerde evde bakım maaşları hesaba yattı. Bu konuda bir kesinlik olmasa da, maaşların yatırıldığı iddia edilen iller şu şekilde:
1- Tokat
2- Edirne
3- Hatay
4- Karabük
5- Çanakkale
6- Balıkesir
7- Kırıkkale
8- Aksaray
9- Afyonkarahisar
SMS'LE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşı sorgulamak için,
Cep telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
İNTERNETTEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
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