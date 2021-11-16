16 Kasım evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Kasım! Evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşını almak isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Maaşların Kasım'da hesaplara yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 16 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 KASIM!

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak bazı sitelere göre; belirli illerde evde bakım maaşları hesaba yattı. Bu konuda bir kesinlik olmasa da, maaşların yatırıldığı iddia edilen iller şu şekilde: