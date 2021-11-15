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Yalova’da kivi üreticisi 10 dönümlük bahçeden 280 bin TL kazandı

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Yalova’da kivi üreticisi 10 dönümlük bahçeden 280 bin TL kazandı

Türkiye'nin ilk kivi üretiminin yapıldığı Yalova'da hasat başladı. İçerisinde oldukça fazla C vitamini barındıran fiyatı dalında 7 liradan satışa sunuldu.

Verimli topraklarıyla bilinen Yalova'nın Altınova ilçesinde çiftçiler kivi hasadı yapmaya başladı.

BAĞIŞIKLIĞI YÜKSEK TUTMADA BİR NUMARA

Yüksek oranda C vitamini içeren, kivi özellikle salgın sürecinde yoğun talep görüyor. Bağışıklığını yüksek tutmayan isteyen vatandaşlar kiviye talep gösteriyor. Kivi yoğun talep görünce dalında 7 liradan satılmaya başladı.

10 DÖNÜM BAHÇEDEN 280 BİN TL KAZANÇ

Dalında ürünlerini satan üreticiler bir dönümden 4 ton kivi hasat edip kilosunu 28 bin liradan satıyor. 10 dönüm bahçesi olan üretici ise sezonda 280 bin lira kazanç elde ediyor.

1 DÖNÜMDEN 4 TON KİVİ

Altınova ilçesinde kivi hasadına başlayan Mehmet Arıcı, "Kasım ayının girmesiyle birlikte kivilerimizin hasadına başladık. Altınova Türkiye'de kivinin ilk üretildiği ilçe. Bir dönümden 4 ton ürün elde ediyoruz. Kivilerin kilosunu dalında 7 liradan satıyoruz. Yüksek oranda C vitamini içerdiği için kivi son yıllarda yoğun talep görüyor. Dalından topladığımız kivileri soğuk hava depolarında muhafaza ederek kış boyu satışını yapıyoruz" dedi.

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