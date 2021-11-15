Yalova’da kivi üreticisi 10 dönümlük bahçeden 280 bin TL kazandı

10 DÖNÜM BAHÇEDEN 280 BİN TL KAZANÇ

Dalında ürünlerini satan üreticiler bir dönümden 4 ton kivi hasat edip kilosunu 28 bin liradan satıyor. 10 dönüm bahçesi olan üretici ise sezonda 280 bin lira kazanç elde ediyor.