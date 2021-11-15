TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi tarihte? Faizler düşecek mi, artacak mı?
TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini 200 baz puan düşüren PPK’nın Kasım ayında vereceği karar merak konusu haline geldi. Bu kapsamda “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte, TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi tarihte? Faizler düşecek mi, artacak mı?
TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Döviz kurunun yükseldiği bu günlerde TCMB'nin alacağı karar merakla bekleniyor. Sıkça "Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB PPK faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?" sorularına cevap aranıyor.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ
TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.
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