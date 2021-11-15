Siirt’te masrafsız üretilen kaya tuzu köylülerin geçim kaynağı oldu
Siirt merkeze bağlı köylerde geleneksel yollar kullanılarak üretimi yapılan kaya tuzu, köylülerin gelir kaynağı oldu. Üretilen kaya tuzunun torbası 50 liradan alıcı buluyor.
Siirt merkeze bağlı Sağırsu, Bayraktepe ve Akdoğmuş köyü etrafındaki vadide doğal kaynak sularından elde edilen tuz, sıcak havada işlenerek kullanılabilir duruma getiriliyor. Köylüler ürettikleri kaya tuzunu, çevre şehirlere satıyor.
Bayraktepe köyünde ikamet eden İsmail Şehitoğlu, köylülerin geçimlerini bu yolla sağladıklarını dile getirdi.
KAYA TUZU NASIL ÜRETİLİYOR?
Şehitoğlu, "Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyü ile Sağırsu ve Akdoğmuş köylerinin ortak geçim kaynağı olan tuzun üretildiği tuz havuzlarının tuz kuyularının oradayız. Buradaki köylüler buradan geçimlerini sağlıyorlar. Su kuyusundan aldıkları suyla tuz havuzları oluşturmuşlar ve tuz havuzlarına su katarak burada yaklaşık 150- 200'e yakın tuz havuzu var. Burada yaklaşık 1 hafta boyunca bu sular güneşin altında bekletilerek tuza dönüşüyor. Daha sonra gelip buradaki tuzu topluyorlar kurumasını bekliyorlar sonra da torbalara koyuyorlar. Daha sonra bunu pazar yerlerine ve değişik illere çevre illere satış yaparak buradaki köylüler geçimlerini bu tuz kuyusundan sağlıyorlar. Burada üretilen tuzları torbaları 50 TL'den satılarak geçimini sağlıyorlar" dedi.
ÇUVALI 50 TL'DEN SATILIYOR
Havuzlarda üretilen kaya tuzu çuvalı 50 TL'den satılıyor.
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