Türkiye’nin ikinci en yüksek viyadüğü! Açılış için gün sayıyor

Tekkale Viyadüğü'nde saha mühendisi olarak görev yapan Sevginur Semizoğlu Keskin de "Tekkale Viyadüğü, ayak yüksekliği bakımından Türkiye'nin 2'nci en yüksek viyadüğüdür. Şu an inşası tamamlandı, tretuvar beton çalışması ise devam ediyor. Çok kısa bir sürede açılışa hazır hale geleceğiz. Bundan dolayı da çok gururlu ve mutluyuz" diye konuştu.