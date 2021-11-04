Papara çöktü mü son dakika? 4 Kasım Papara neden açılmıyor? Para yatırma-çekme işlemi ne zaman düzelecek?

Papara çöktü mü son dakika? 4 Kasım Papara neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Papara'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik sorununun kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi. İnternet'ten güvenli alışveriş imkânı sunan Papara'nın ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Papara çöktü mü son dakika? 4 Kasım Papara neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

PAPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ...

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