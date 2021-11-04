Papara çöktü mü son dakika? 4 Kasım Papara neden açılmıyor? Para yatırma-çekme işlemi ne zaman düzelecek?
Papara çöktü mü son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok bankayı bünyesinde barındıran Papara’da yaşanılan teknik problemlerden dolayı erişim problemi yaşandı. Mesai saatleri dışında da para transferi yapılan Papara’nın erişim problemiyle ilgili şirketten açıklama geldi. İşte, Papara çöktü mü son dakika? 4 Kasım Papara neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Papara çöktü mü son dakika? 4 Kasım Papara neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Papara'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik sorununun kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi. İnternet'ten güvenli alışveriş imkânı sunan Papara'nın ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Papara çöktü mü son dakika? 4 Kasım Papara neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
PAPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ...
Merhaba, bir süredir para yatırma/çekme işlemlerinde gecikmeler yaşıyor ya da kart işlemlerinde hata alıyor olabilirsin. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgilenmektedir.
PAPARA NEDİR?
PaPara, internet üzerinden alışveriş yapanların güvenli bir biçimde ödeme göndermesinin ve almasını sağlayan online bir cüzdandır. Papara ile günün her saati ödeme yapılabildiği gibi ödeme de alınabiliyor.
Standart banka kurallarının dışına çıkan Papara'nın her bankada hesabı vardır. Bu vesileyle Papara cüzdanına para eklemek isteyen herkes 10 dakikada hesabına para ekleyebiliyor. Papara'nın en önemli özelliği kullanıcılarından herhangi bir komisyon almamasıdır.
Son zamanlarda Türkiye'de kullanımı yasak olan Paypal'ın ardından online ödeme aracı eksikliği doğmuştu. Bu açığı kapatmak adına ilk zamanla İninal Kart olarak isimlendirilen bir ödeme sistemi çıksa da; kullanıcıların isteklerini bütünüyle karşılayamadı.
İninal Kart'ın bu eksikliği kapatamayacağı görülmesinin ardından Papara sistemi çıktı. Papara, dünya üzerinde Paypal'ın yaptığından daha fazlasını yapmayı amaçlıyor. Türkiye'de de üyelik ücreti ile komisyon ücreti almamasından dolayı kullanıcılar arasında çok hızlı bir şekilde yayılıyor.
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