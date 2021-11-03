2021 Ekim ayı işsizlik maaşı ödemesi yattı mı? 2.840 TL işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı 2021 işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İş sahibi olmayan vatandaşlar işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanıyor. Bu ödemeleri almak isteyenler, Ekim ayına ilişkin ödemelerin yatıp yatmadığını sorguluyor. Bu nedenle işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Ekim ayı 2021 işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2021 Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İş sahibi olmayan vatandaşlara işsizlik maaşı ödemesi yatırılıyor. Bu ödemelerden faydalanan yüzbinlerce kişi işsizlik maaşı yattı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
EKİM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayı işsizlik maaşı Kasım ayının başında yatacak. Ödemelerin ayın 5'inde hesaplara yatırılması bekleniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İSŞİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
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