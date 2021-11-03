Çiftçiye müjde! Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 Kasım kuraklık desteği ne kadar kaç TL?

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yönelik verilecek kuraklık desteği hakkında araştırmalar sürüyor. Verim kaybına göre gerekli incelemelerin yapılmasının ardından çiftçilere verilecek kuraklık desteği ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, çiftçiye kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 Kasım kuraklık desteği ne kadar kaç TL? İşte cevaplar...

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.