Türkiye fındık ihracatında 454 milyon doları geçti
Türkiye fındık üretim ve ihracatında lider konumda bulunuyor. Dünyadaki fındık ihracatının önemli bir bölümünü karşılayan Türkiye, sezonun ilk iki ayında 454 milyon doları aşkın gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde 454 milyon 280 bin 984 dolar karşılığı 69 bin 98 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.
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