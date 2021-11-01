01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye fındık ihracatında 454 milyon doları geçti

Türkiye fındık ihracatında 454 milyon doları geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2021
ABONE OL
Türkiye fındık ihracatında 454 milyon doları geçti

Türkiye fındık üretim ve ihracatında lider konumda bulunuyor. Dünyadaki fındık ihracatının önemli bir bölümünü karşılayan Türkiye, sezonun ilk iki ayında 454 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Dünya fındık üretim ve ihracatında lider Türkiye, bu üründen yeni ihraç sezonunun ilk iki ayında 454 milyon doların üzerinde döviz geliri elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde 454 milyon 280 bin 984 dolar karşılığı 69 bin 98 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracatın miktarda yüzde 19, değerde yüzde 13 arttığı belirtilerek, "Bu olumlu tablonun devam edeceği ve fındık ihracatında iyi bir sezon geçireceğimiz umudunu koruyoruz." ifadesi kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA