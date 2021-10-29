Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan fahiş fiyat uygulayan 6 zincir markete ceza
Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu tarafından fahiş fiyat soruşturması tamamlandı. Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi
Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu tarafından fahiş fiyat soruşturması tamamlandı. 6 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan miktarda idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler ve 1 Dernek hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.
COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
28.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;
1)
1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.,
2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.,
3. Migros Ticaret A.Ş.,
4. Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.,
5. ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve
6. Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101)'nin
4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;
2)
1. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
2. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş
3. Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
4. Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
5. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6. Dalan Kimya End. A.Ş.
7. Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
8. Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
9. Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
10. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
11. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
12. Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
13. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
14. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
15. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
16. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ile
17. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
18. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.,
19. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
20. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.
21. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
22. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
23. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
24. Gıda Perakendecileri Derneği
tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına;
3) Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesine
karar verildi.
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