Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor! KDK'den ücretli poşet kararı
Son dakika haberine göre: Kamu Denetçiliği Kurumu'dan (KDK) milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren ücretli poşet için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı geldi. Karar, uzaktan satışlarda tüketicilere alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi talebine ilişkin konuyu içeriyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), uzaktan satışlarda tüketicilere alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi talebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı verdi.
KDK'nin kararına göre başvurucu, uzaktan satış yapan firmaların vatandaşlara zorunlu alışveriş poşeti sattığını, ürünler kasa veya alışveriş sepeti ile teslim edilebilecekken zorunlu poşet satışı ile hem çevreye hem de tüketiciye zarar verildiğini savundu.
Sanal alışveriş sitelerinde poşetsiz teslimat seçeneği olmadığını, siparişlerinde poşet istemediğini açıkça belirtmesine rağmen dikkate alınmadığını, başvurusuna "yasanın uygulandığı" yönünde cevap verildiğini belirten başvurucu, uzaktan satışlarda zorunlu poşet satışının önüne geçilmesini ve poşet/çanta tercihine ek olarak "poşetsiz ve ücretsiz aparat ile teslimat" seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesini talep etti.
"UYGULAMADA YASAL MEVZUATA UYMAYAN SATIŞ NOKTALARI BULUNMAKTA"
Bunun üzerine KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bilgisine başvurdu. Bakanlık tarafından gönderilen cevap yazısında bu yıl için plastik poşet ücretini ve güncellenen hususları içeren usul ve esasların 22 Aralık 2020'de yayımlandığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda uzaktan satışlarda uyulması gereken hususların belirlendiği aktarılan yazıda, "Genel Esaslar başlıklı 5'inci maddenin 6'ncı fıkrasına göre, plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği tüketiciye sunulur. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur." ifadeleri kullanıldı.
AYKIRI POŞET KULLANIMI İDARİ YAPTIRIM GETİRİYOR
Bakanlık tarafından bu yıl 2 bin 822 denetim gerçekleştirildiği bildirilen yazıda, Çevre Kanunu'na aykırı poşet verildiğinin tespit edilmesi üzerine 27 ceza ile 719 bin 494 lira 52 kuruş idari yaptırım uygulandığı bilgisi paylaşıldı.
Başvuruyu değerlendiren KDK, başvuru hususunda yasal düzenlemelerde herhangi bir açıklık bulunmadığını ancak uygulamada yasal mevzuata uymayan satış noktalarının bulunduğunu tespit etti.
KDK, Çevre Kanunu ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin yasal mevzuat kapsamında yapılan denetimlerin sıklaştırılması ve mevzuata aykırı iş ve işlem yapanların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.
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