28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar yarım gün mü?
28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankaların nasıl çalışacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ancak 28-29 Ekim bankalar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. 28 Ekim’de resmi tatil olup olmadığına dair yönelik bilgiler ve bankaların çalışma saatleri haberimizde.
28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık? Ülkemizde bankalar resmi tatil dolayısıyla çalışmalarına ara veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde de bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki; 28 Ekim bankalar açık mı? Tatil günlerinde bankalar kapalı olduğundan dolayı FAST üzerinden para transferi yapılması tavsiye ediliyor.
28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?
Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Buna göre Perşembe günü öğle saatlerine kadar bankalar çalışacak. Öğleden sonra bankalar, okullar, resmi kurumlar tatil olacak.
RESMİ TATİLLERDE EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
EFT işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştiğinden hafta sonu EFT yapılmaz. Bankanız sizden EFT için emir kaydı alır ve haftanın ilk günü mesai saat başlangıcında EFT işlemini tamamlar. Bazı bankaların EFT iptal seçeneği olmadığından eğer banka transferinden vazgeçerseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Örneğin; 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.
EFT NEDİR?
EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ödeme sistemidir. 1992 yılında faaliyete geçen EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB, teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır.
Üçüncü nesil EFT Sistemi iki işlevsel bileşene ayrılmıştır. Müşterilerarası TL Aktarım Sistemi bileşeninde, bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, Bankalararası TL Aktarım Sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
EFT'nin her iki bileşeni de TCMB'nin kendi insan kaynakları ve teknik imkanlarıyla oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir.
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