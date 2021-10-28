28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar yarım gün mü?

RESMİ TATİLLERDE EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştiğinden hafta sonu EFT yapılmaz. Bankanız sizden EFT için emir kaydı alır ve haftanın ilk günü mesai saat başlangıcında EFT işlemini tamamlar. Bazı bankaların EFT iptal seçeneği olmadığından eğer banka transferinden vazgeçerseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Örneğin; 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.