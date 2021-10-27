Türkiye’ye ambargo uygulamıştı! Kanadalı Telemus Systems iflas etti

ŞİRKETİN ÜZERİNDE KALAN BORÇ

Firma, yaptığı başvuruda, üzerinde 638.6 bin dolarlık borç kaldığını belirtti. Bu miktarın 120.9 bin dolarının CM Computer şirketine, 330.1 bin dolarının çalışanlara olduğu kaydedildi.

2021'DE GELİR ELDE EDEMEDİ, ZARAR BÜYÜK

Geçen yıl alınan yaptırım kararları nedeniyle 360 bin dolar zarara uğrayan Telemus Systems'ın bu yıl ise ilk 7 aylık sürece dair geliri 0 dolar olarak kayıtlara geçti. Ambargo mağduru şirket, yaklaşık 1.1 milyon dolar zarara uğradı.

KANADA SATMADI, TÜRKİYE YERLİSİNİ YAPTI

Son 20 yılda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla ve gerçekleştirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Türkiye, Kanada'nın ambargosunun ardından yerli imkanları devreye aldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS sayesinde bu alanda dışa bağımlılık sonlandırıldı.