Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış başladı mı, ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Chiliz ve Socios CEO'su açıklamasında İngiliz takımlarının listelenme tarihlerinin açıklanacağını duyurmuştu. Arsenal Token'in listelenme tarihi merak edilmeye başlandı. İşte, Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış...

ARSENAL FAN TOKEN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Arsenal token 27 Ekim 14:00'te listelenecek. Diğer takımların listelenme tarihleri ise şöyle:

Aston Villa (AFC token) – 26 Ekim 14:00