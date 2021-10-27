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Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış başladı mı, ne kadar, kaç TL olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış başladı mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Socios ile anlaşmış ve Arsenal token’ın üretilmesi duyurulmuştu. Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri yapacak olan vatandaşlar Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek satışa çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış başladı mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış başladı mı, ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Chiliz ve Socios CEO'su açıklamasında İngiliz takımlarının listelenme tarihlerinin açıklanacağını duyurmuştu. Arsenal Token'in listelenme tarihi merak edilmeye başlandı. İşte, Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış...

ARSENAL FAN TOKEN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Arsenal token 27 Ekim 14:00'te listelenecek. Diğer takımların listelenme tarihleri ise şöyle:

Aston Villa (AFC token) – 26 Ekim 14:00

Everton (EFC token) – 28 Ekim 14:00

Leeds United (LUFC token) – 29 Ekim 14:00

PARİBU ARSENAL FAN TOKEN ALIM SATIŞ NE ZAMAN?

Arsenal, Socios ile anlaşmış ve Arsenal token'ın üretilmesi ile birlikte taraftarlarıyla olan etkileşimini arttırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Chiliz ve Socios CEO'su açıklama yapmış ve önümüzdeki hafta İngiliz takımlarının listelenme tarihlerinin açıklanacağını duyurmuştu.

Paribu resmi twitter hesabından Arsenal Fan Token hakkında açıklamada bulundu. Paribu paylaşımında "Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Alış satış işlemlerinizi ise bugün 14.00 itibariyle gerçekleştirebilirsiniz." İfadeleri kullanıldı.

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