Döviz kurları son dakika: 22 Ekim euro dolar ne kadar oldu? 1 dolar, 1 euro kaç TL? Canlı döviz kuru...

Euro ve dolar ne kadar oldu? Döviz kurları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. dün uluslararası piyasada 9,5532 ile tarihi zirvesini gören dolar kuru, dünkü kapanışta 9,4770 lirayı gördükten sonra yeni güne 9,5000 liradan başladı. Dolar alım-satım işlemini gerçekleştirecek olan yatırımcılar, bugün döviz kurlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün euro dolar ne kadar oldu? 1 dolar, 1 euro kaç TL? İşte 22 Ekim canlı döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte 22 Ekim güncel euro ve dolar kuru: