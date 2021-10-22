Devlet Su İşleri'nden müthiş proje! Ekonomiye 10 milyon 800 bin lira katkı sağlayacak
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir Gündüzler Barajında devam eden çalışmaların tamamlanması ile depolanacak suyla 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.
DSİ Eskişehir iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.
Eskişehir Merkez Gündüzler Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Eskişehir Merkez Gündüzler Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.
"2021 BİRİM FİYATLARI İLE ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 10 MİLYON 800 BİN LİRA KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR"
Derivasyon kondüvisi, ayar vana odası, iki adet menfez, ulaşım ve servis yollarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, "280 bin metreküp gövde dolgusunun 225 bin metreküplük kısmının tamamlanarak 50 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Montajı devam eden ölçüm cihazları ile kalan 55 bin metreküp gövde dolgusu tamamlanarak, su tutmaya başlanacaktır. Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 8,3 milyon metreküp olan Eskişehir Merkez Gündüzler Barajının tamamlanması 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye belirtti.
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