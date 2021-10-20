Turizmde 2022 heyecanı! Rezervasyonlar başladı

10 MİLYON KİŞİNİN 6 MİLYONU TÜRKİYE'YE

CorendonYönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2022 yılı için sektörde çok olumlu bir havanın oluştuğunu söyledi. Gelen rezervasyonların da bu olumlu havayı desteklediğini belirten Karaer, "Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Polonya gibi ülkelerden önümüzdeki yıl için güçlü bir talep var. Biz de pandemi nedeniyle durağa geçen iki yılın ardından 2022'ye güçlü bir başlangıç planladık.